dal 17 marzo nuovo gruppo antifumo dei lilt firenze

Dal 17 marzo, a Firenze, nasce un nuovo gruppo antifumo promosso dalla Lilt. L'iniziativa mira a fornire supporto a chi desidera smettere di fumare, offrendo incontri e consulenze specializzate. La decisione arriva in un momento in cui l'associazione ha annunciato l'apertura del servizio, che si rivolge a chi cerca un aiuto concreto per abbandonare il vizio.

Firenze, 4 marzo 2026 – I benefici si vedono subito e crescono nel tempo: dopo 24 ore diminuisce il rischio di attacco cardiaco, dopo 72 ore respirare diventa più facile e via via che passano i giorni e le settimane, la funzionalità polmonare aumenta, migliora la circolazione, si cammina con più facilità. Dopo 5 anni il rischio di morire di cancro del polmone è dimezzato, dopo 10 il rischio sarà simile a quello di chi non ha mai fumato. Dire addio alla sigarette fa bene alla salute e alla mente ed è possibile: lo fa 70% dei partecipanti al corso antifumo organizzato da Lilt Firenze. Il 17 marzo partirà una nuova sessione del gruppo anti fumo. Gli incontri, otto in totale, si svolgeranno nella sede Lilt di viale Giannotti, ogni martedì e ogni venerdì dalle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

