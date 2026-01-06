Calze e sorrisi a Firenze la Befana della Lilt arriva dall' Arno

A Firenze, la Befana della Lilt si è presentata alla Canottieri Comunali in lungarno Ferrucci, portando calze con dolci ai bambini. L’evento, organizzato da Unicoop Firenze, ha unito festa, solidarietà e sensibilizzazione sulla prevenzione, anche sotto la pioggia e la neve. Un momento di condivisione che rafforza il legame tra comunità e salute, nel rispetto delle tradizioni e del benessere di tutti.

Firenze, 6 gennaio 2026 – A Firenze la Befana è arrivata alla Canottieri Comunali Firenze, in lungarno Ferrucci, per portare ai bambini calze piene di dolci offerte da Unicoop Firenze, dando vita a una mattinata di festa, solidarietà e prevenzione, sotto la pioggia e anche qualche fiocco di neve. Neve a Firenze e sulle colline, il maltempo colpisce anche la città. Bloccata via Bolognese Protagoniste della giornata le Florence Dragon Lady di Lilt Firenze, donne operate di tumore al seno che fanno parte degli equipaggi delle "barche di drago", affiancate da altre socie dei Canottieri Comunali vestite da Befana.

