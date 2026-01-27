La prevenzione dei tumori della pelle inizia in inverno | l’appello di Lilt Firenze
La prevenzione dei tumori cutanei deve essere una priorità tutto l’anno. Anche in inverno, è importante prestare attenzione alla salute della pelle e considerare controlli dermatologici regolari. La stagione fredda rappresenta un’opportunità per sensibilizzare sulla prevenzione, indipendentemente dall’esposizione solare estiva. Informarsi e agire tempestivamente può fare la differenza nella diagnosi precoce e nel successo delle terapie.
Firenze, 27 gennaio 2026 – Il tumore della pelle non conosce stagioni. Se l’estate resta il periodo a maggior rischio per l’esposizione maggiore ai raggi ultravioletti, è l’ inverno il momento ideale per puntare sulla prevenzione e sottoporsi a un controllo dermatologico. Con la pelle meno abbronzata, infatti, è più semplice individuare eventuali anomalie cutanee. Da questo nasce l’appello lanciato da Lilt Firenze: “Approfittate della stagione invernale per fare prevenzione e visite”. L’associazione dispone di un ambulatorio dedicato alla diagnosi precoce del melanoma, ospitato nei locali della Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana 26, dove opera un medico dermatologo specializzato nella diagnosi delle lesioni pigmentate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Lilt Firenze
Prevenzione tumori maschili, visite gratuite con Lilt Firenze
Prevenzione dei tumori maschili, Lilt lancia la campagna "Nastro Blu"
Ultime notizie su Lilt Firenze
Argomenti discussi: L’importanza della Ricerca e degli stili di Vita nella prevenzione dei Tumori; Bando di ricerca in epidemiologia e prevenzione dei tumori; GENNAIO E’ IL MESE DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLLO DELL’UTERO: L’IMPORTANZA DELLO SCREENING E I SERVIZI OFFERTI; Tumore del polmone, segnali positivi: rallenta la mortalità tra le donne europee. Importante rafforzare la prevenzione.
La prevenzione dei tumori della pelle inizia in inverno: l’appello di Lilt FirenzeOgni anno in Italia si registrano 12mila nuovi casi di melanoma, con oltre duemila decessi. Il presidente di Lilt Peirano: Si pensa a proteggersi soprattutto in estate ma ora è il periodo migliore pe ... lanazione.it
Farmacisti insieme ad ANT per la prevenzione del melanoma: a Marano due giorni di screening gratuiti per i cittadiniLa prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Secondo i dati, infatti, l’incidenza di questo tipo di neoplasie è molto alta: in Italia, per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi ... sassuolo2000.it
Anno nuovo, è tempo di buoni propositi. Perché non quello di smettere di fumare Lilt Firenze organizza una nuova sessione del gruppo anti fumo: il primo appuntamento è previsto per martedì 20 gennaio. Gli incontri, otto in totale, si svolgeranno nella se - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.