La prevenzione dei tumori cutanei deve essere una priorità tutto l’anno. Anche in inverno, è importante prestare attenzione alla salute della pelle e considerare controlli dermatologici regolari. La stagione fredda rappresenta un’opportunità per sensibilizzare sulla prevenzione, indipendentemente dall’esposizione solare estiva. Informarsi e agire tempestivamente può fare la differenza nella diagnosi precoce e nel successo delle terapie.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Il tumore della pelle non conosce stagioni. Se l’estate resta il periodo a maggior rischio per l’esposizione maggiore ai raggi ultravioletti, è l’ inverno il momento ideale per puntare sulla prevenzione e sottoporsi a un controllo dermatologico. Con la pelle meno abbronzata, infatti, è più semplice individuare eventuali anomalie cutanee. Da questo nasce l’appello lanciato da Lilt Firenze: “Approfittate della stagione invernale per fare prevenzione e visite”. L’associazione dispone di un ambulatorio dedicato alla diagnosi precoce del melanoma, ospitato nei locali della Misericordia di Badia a Ripoli in via Chiantigiana 26, dove opera un medico dermatologo specializzato nella diagnosi delle lesioni pigmentate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La prevenzione dei tumori della pelle inizia in inverno: l’appello di Lilt Firenze

