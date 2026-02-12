Il tema del conflitto al centro della rassegna Fili del Tempo Incontri in tutta la provincia

Questa settimana, tutta la provincia si anima con la rassegna “Fili del Tempo”. Sono dodici incontri che affrontano il tema del conflitto in tutte le sue forme. Si parla di conflitti politici, armati, sociali, di genere, culturali e anche memoriali. Gli eventi cercano di spiegare come il conflitto si sviluppa nel tempo e nello spazio, e come può cambiare volto a seconda delle circostanze. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di capire meglio le diverse sfaccettature di questa realtà.

Dodici incontri per parlare di conflitto e delle forme che può assumere nel tempo e nello spazio. Di come possa essere politico, armato, sociale, di genere, culturale e memoriale. È questo il tema della seconda edizione di “Fili del Tempo”, la rassegna della Rete bibliotecaria bergamasca in collaborazione con l’Università di Bergamo e organizzata con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca e Abibook Società Cooperativa Sociale Onlus. L’obiettivo degli incontri è quello di proporre un’offerta di alto livello culturale che si rivolga a tutta la provincia di Bergamo. Per fare questo, la rassegna valorizza la capillarità della Rete Bibliotecaria Bergamasca che conta 245 sedi diffuse su tutto il territorio provinciale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Torna al Conca Verde di Bergamo la rassegna "Cinema e Psicologia".

Oltre il tabù, parte un nuovo ciclo di incontri dedicati a parlare di fine vita.

