Da Teodorico ai Gessi Trail Romagna al via Si parte con la Bonifica

Il Trail Romagna è iniziato con la prima tappa dedicata alla Bonifica, coinvolgendo percorsi che attraversano i calanchi della Vena del Gesso, le pinete di Ravenna, le valli di Comacchio e Sant’Alberto, e i sentieri dunali di Lido di Dante. L’evento, che si svolge da marzo a novembre, collega vari tratti del territorio, mettendo in evidenza le caratteristiche naturali e le comunità locali.

Dai calanchi della Vena del gesso, alle pinete di Ravenna, dalle valli di Comacchio e Sant’Alberto ai sentieri dunali di Lido di Dante, Trail Romagna unisce il territorio con una serie di sentieri, da marzo a novembre, per raccontare i territori e le persone che ci vivono. I percorsi vogliono indagare anche gli effetti dell’uomo sul clima e sulla natura. Il 15 marzo a Lido di Dante si apre l’anno con la Corsa della bonifica già sold-out. ’Calma e gesso’ è la rassegna di quattro giorni nella Vena del Gesso Romagnola. Si parte il 14 giugno in direzione Ca’ Budrio raggiungibile da Tossignano o da Borgo Rivola. Qui si potrà partecipare alla piéce teatrale ’Ombrelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

