corsia preferenziale della linea 90 91 la bonifica parte da piazza stuparich

Ci voleva pure l’ amianto. Ma tant’è. Milano aspetta da anni il completamento della corsia riservata della filovia 90-91 e i lavori di bonifica già programmati dal Comune potranno solo rinviare l’inaugurazione del tratto di circolare che accelelerà il transito dei mezzi pubblici che girano intorno alla zona semicentrale del capoluogo lombardo. Partono oggi i lavori per la rimozione del terreno inquinato da amianto che era stato trovato nei mesi scorsi in diverse zone del cantiere per la realizzazione della corsia preferenziale 90-91 in piazza Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, viale Migliara e piazzale Zavattari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Corsia preferenziale 90-91, al via la rimozione dell’amianto tra Stuparich e Zavattari

Amianto nella futura preferenziale della 90-91, sarà rimosso in tre mesi

