Da Pazza Inter a Sommer fa solo danni | Inter-Pisa le reazioni social

L'incontro tra Inter e Pisa a San Siro ha suscitato molte reazioni sui social, evidenziando un match ricco di colpi di scena. Dopo essere passati sotto di due gol al 23’, i nerazzurri hanno reagito, trasformando l’andamento della partita. Un episodio che ha generato discussioni e commenti tra tifosi, riflettendo l’imprevedibilità di una sfida intensa e appassionante.

Una partita folle, quella di San Siro tra Inter e Pisa: nerazzurri sotto di 2 gol al 23', finché improvvisamente la partita cambia volto. Chivu toglie Luis Henrique per Dimarco e arriva subito la svolta. L'inter ne fa addirittura 6, spazzando dal campo il Pisa. Ma quante critiche a Sommer dopo il primo gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da "Pazza Inter" a "Sommer fa solo danni": Inter-Pisa, le reazioni social Sommer choc, Pisa avanti 2-0, pazza rimonta, l'Inter ne fa 6 |I voti: Dimarco devastante (8), Luis Henrique flop (4,5)Partita ricca di emozioni a Pisa, dove il Sommer ha causato un inizio difficile con un doppio errore, favorendo la doppietta di Moreo. Quante critiche a Sommer! Appluasi per Pio. Inter-Arsenal, le reazioni socialDopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League contro l’Arsenal, i tifosi nerazzurri esprimono il loro disappunto sui social, con critiche rivolte a Sommer e apprezzamenti per Pio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. INTER - Pazza Inter Amala #inter #nerazzurri #interpersempre-6 #shorts #pazzainteramala Argomenti discussi: Da Pazza Inter a Sommer fa solo danni: Inter-Pisa, le reazioni social; Pazza Inter, rimonta due gol e batte 6-2 il Pisa; Inter 6?? PAZZA! Sommer+Pisa ? Poi RIMONTA e FUGA ?? Chivu a +6 sul Milan; Nico Paz per la pazza Inter, Oaktree prepara il super colpo: il piano per convincere il Real Madrid. Inter 6?? PAZZA! Sommer+Pisa Poi RIMONTA e FUGA ? Chivu a +6 sul Milan | OneFootballL’Inter torna subito in campo a distanza di tre giorni dalla bruciante sconfitta in Champions League contro l’Arsenal. A San Siro, nell’anticipo che apre la 22ª giornata di Serie A, i nerazzurri di ... onefootball.com L'Inter resta pazza, col Pisa va sotto 0-2 ma poi dilaga e vince 6-2INTER-Pisa 6-2!! Gol di Henrikh Mkhitaryan! Dimarco batte l'angolo, Bisseck allunga la traiettoria del pallone e Mkhitaryan spinge di testa da 2 passi alle spalle di Scuffet. ansa.it F.t. INTER - Pisa 6 - 2 PAZZA INTER AMALA E ora la pressione é tutta su Napoli e Milan. SALUTATE LA CAPOLISTA Si godeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee INTER - Il Muro Nerazzurro - #Inter #INTERPISA #MatchDay #Se - facebook.com facebook Una pazza Inter la ribalta e vince! #InterPisa x.com

