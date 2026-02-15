Inter-Juventus reazioni social | Bastoni-Kalulu i commenti dei tifosi
Domenica, l'Inter ha vinto contro la Juventus a San Siro, e sui social si scatenano discussioni sui duelli tra Bastoni e Kalulu. I tifosi commentano con passione, puntando il dito sull’incidente tra i due difensori. Alcuni sostengono che l’intervento di Bastoni sia stato duro, mentre altri difendono Kalulu, definendolo vittima di un fallo. Le reazioni online si moltiplicano, creando un vivace scambio tra i supporter delle due squadre.
L'Inter supera la Juventus a San Siro ma sui social network i tifosi delle due squadre parlano soprattutto dell' episodio che ha visto coinvolti Bastoni e Kalulu. Guarda i loro commenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bastoni esulta dopo l’espulsione di Kalulu: i tifosi bianconeri si infuriano visto quanto successo in Inter Juve – FOTO
Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.
