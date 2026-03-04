Da Monteforte a San Michele di Serino le storie degli irpini fermi a Dubai

Da Monteforte Irpino e San Michele di Serino, diverse persone seguono con attenzione le notizie provenienti da Dubai, dove si trovano alcuni irpini. In questi giorni, molti cittadini della zona si tengono aggiornati sullo stato delle persone a cui sono legati, guardando i telefoni in attesa di novità. La distanza geografica non ha impedito a molti di rimanere collegati con quanto accade in Medio Oriente.

Spazi aerei chiusi, missili in cielo, italiani in hotel. Dalla provincia di Avellino, storie di chi aspetta e di chi è aspettato Avellino, 4 marzo 2026 – Dubai è lontana. Ma in questi giorni è più vicina di quanto si vorrebbe. Da Monteforte Irpino a San Michele di Serino in giù, c'è gente che guarda il telefono e aspetta notizie. Gli Emirati Arabi Uniti sono finiti dentro una guerra che non era prevista nell'itinerario di nessuno: attacco americano e israeliano all'Iran, risposta di Teheran, spazi aerei chiusi, voli a terra. E lì in mezzo, insieme a migliaia di altri italiani, ci sono anche loro. Vincenzo Ferrara e Annunziata Iannacone erano partiti per festeggiare il compleanno della nipotina.

BigMama bloccata a Dubai a causa della crisi mediorientale: la solidarietà di San Michele di SerinoSan Michele di Serino, 28 febbraio 2026 - In seguito agli attacchi militari che nelle ultime ore hanno interessato l’area mediorientale, coinvolgendo...

Sparatoria dopo lite per l'affitto a San Michele di Serino: assoluzione e condanna per favoreggiamentoSan Michele di Serino, il 4 marzo 2023, al termine di una lite per l’affitto di un’abitazione, vengono esplosi alcuni colpi di fucile da caccia.

