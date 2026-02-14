Sparatoria dopo lite per l' affitto a San Michele di Serino | assoluzione e condanna per favoreggiamento

Il 4 marzo 2023 a San Michele di Serino, una lite tra vicini per un problema di affitto si è trasformata in una sparatoria. Durante il confronto, uno dei coinvolti ha sparato con un fucile da caccia, colpendo uno dei presenti. La vicenda ha portato a un processo, con alcune persone assolte e altre condannate per favoreggiamento.

San Michele di Serino, il 4 marzo 2023, al termine di una lite per l'affitto di un'abitazione, vengono esplosi alcuni colpi di fucile da caccia. A sparare è Romolo De Mattia; a rimanere gravemente ferito è l'affittuario, Silvestro De Luca. Per quell'episodio De Mattia viene arrestato e, in seguito, condannato per tentato omicidio. Il procedimento definito in questi giorni non riguarda la sparatoria in sé, ma ciò che accade dopo, nei minuti e nelle ore successive. Davanti al giudice monocratico compaiono due imputati, chiamati a rispondere di favoreggiamento. Non concorso nell'aggressione, ma condotte ritenute idonee a ostacolare o a sviare le indagini.