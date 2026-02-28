BigMama bloccata a Dubai a causa della crisi mediorientale | la solidarietà di San Michele di Serino

A causa della crisi mediorientale e della chiusura degli spazi aerei di Dubai, BigMama si trova bloccata nella città. La comunità di San Michele di Serino esprime solidarietà nei suoi confronti, manifestando vicinanza in questo momento di difficoltà. La situazione ha causato lo stop dei collegamenti aerei, lasciando la cantante isolata nella metropoli degli Emirati.

San Michele di Serino, 28 febbraio 2026 - In seguito agli attacchi militari che nelle ultime ore hanno interessato l’area mediorientale, coinvolgendo la chiusura degli spazi aerei di Dubai, la comunità di San Michele di Serino si stringe attorno alla propria concittadina BigMama, attualmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

BigMama bloccata a Dubai per la guerra in Iran: voli sospesi e rientro in Italia rinviatoLa rapper BigMama è rimasta bloccata a Dubai a causa dell’improvvisa chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti, conseguenza...

BigMama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa, un incubo""Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

BigMama bloccata a Dubai: 'Sentiamo i missili sulla testa, un incubo'Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltar ... ansa.it

L'appello accorato di BigMama bloccata a Dubai: «Sentiamo i missili sopra di noi, sono terrorizzata. Fateci tornare a casa»Appello disperato di BigMama sui social. La cantante, di ritorno da una vacanza alle Maldive, racconta quanto le è successo. ?«Sono partita dall'aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel de ... msn.com

