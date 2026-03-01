Trump | Epic Fury finisce in 2-3 giorni tempo arma strategica

Donald Trump ha affermato di avere varie opzioni strategiche per l’operazione militare Epic Fury, specificando che questa potrebbe durare ancora due o tre giorni o concludersi in breve tempo. La dichiarazione si concentra sulla possibilità di un rapido sviluppo dell’azione, lasciando intendere che il tempo potrebbe essere un elemento chiave nella gestione della situazione.

Donald Trump ha dichiarato di disporre di diverse opzioni strategiche riguardo all’operazione militare denominata Epic Fury, sottolineando che questa potrebbe proseguire o concludersi entro due o tre giorni. L’annuncio, reso pubblico in un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, indica un punto di svolta nella gestione della crisi regionale, con un impatto diretto sulle dinamiche di sicurezza internazionale. La dichiarazione è stata fatta in un momento di intensa attenzione mediatica, con il leader che conferma la sua capacità di prendere decisioni rapide e decisive, anche se non sono state fornite ulteriori specifiche sulle azioni concrete o sui target dell’operazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà”Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare...

Come si è svolta l'operazione "Epic Fury": l'attacco, i droni kamikaze, la risposta iraniana. Idf: 500 bersagliUn’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso.

Argomenti discussi: Casa Bianca pubblica le foto di Trump mentre segue l'attacco in Iran.

Trump, 'ho opzioni, Epic Fury può andare avanti o finire in 2-3 giorni'(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - Donald Trump ha diverse vie di uscita dall'operazione Epic Fury. Lo ha detto lo stesso presidente in un'intervista ad Axios, sottolineando di poter andare avanti e pre ... gazzettadiparma.it

Operation Epic Fury: l’attacco USA-Israele contro l’IranOperation Epic Fury: gli attacchi USA-Israele contro l'Iran del 28 febbraio 2026 segnano un'escalation in Medio Oriente e contro Teheran. aviation-report.com