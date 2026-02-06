Al Museo degli Strumenti Musicali debutta “Sinestesie dal Mondo”, un percorso espositivo che unisce musica e tecnologia. Si tratta di un’esperienza multimediale accessibile a tutti, pensata per far toccare e ascoltare suoni dai cinque continenti. La mostra invita i visitatori a immergersi in un viaggio sonoro globale, tra strumenti tradizionali e innovazioni digitali.

Cosa: Sinestesie dal Mondo, un nuovo percorso espositivo multimediale e inclusivo dedicato alla musica dei cinque continenti.. Dove e Quando: Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma (Piazza Santa Croce in Gerusalemme), inaugurato il 30 gennaio 2026.. Perché: Un’esperienza sensoriale che abbatte le barriere architettoniche e cognitive, permettendo di percepire il suono attraverso il tatto, la vista e tecnologie immersive.. Il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma compie un passo decisivo verso l’innovazione e l’accessibilità universale. Con l’apertura del percorso Sinestesie dal Mondo, l’istituzione non si limita più alla sola conservazione ed esposizione di reperti storici, ma si trasforma in un laboratorio di percezione attiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Musica da toccare e ascoltare: al Museo degli Strumenti Musicali arriva “Sinestesie dal Mondo”

