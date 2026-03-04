Da Anya Taylor-Joy a Diane Kruger passando per Philippine Leroy?Beaulieu ed Eva Herzigová | le stelle che hanno animato la serata nel museo parigino
Durante una serata al museo parigino, diverse celebrità sono arrivate per partecipare al Grand Dîner du Louvre 2026. Tra le presenti ci sono Anya Taylor-Joy, Diane Kruger, Philippine Leroy-Beaulieu ed Eva Herzigová. Le star hanno sfoggiato look che univano silhouette architettoniche, audacia e minimalismo, contribuendo a creare un’atmosfera di grande stile e fascino. La serata ha visto protagonisti moda e arte in una cornice esclusiva.
Silhouette architettoniche, audacia e minimalismo: il Grand Dîner du Louvre 2026 ha celebrato il connubio tra moda e arte in grande stile. Dopo l'eleganza strutturale di Dior e le forme sensuali di Saint Laurent, la seconda giornata della Fashion Week di Parigi si è conclusa tra le opere del museo più iconico del mondo. Le celebrità hanno sfoggiato abiti spettacolari: da Anya Taylor-Joy a Diane Kruger, passando per Natasha Poly e Camille Cottin.
