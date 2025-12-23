Sexy-chic a 60 anni | i look di Philippine Leroy-Beaulieu

Philippine Leroy-Beaulieu, interprete di Sylvie in Emily in Paris, dimostra come il fascino e lo stile possano mantenersi eleganti anche a 60 anni. La sua presenza scenica e i look raffinati confermano che la bellezza matura può essere sinonimo di classe e sobrietà, senza bisogno di eccessi. Un esempio di come l’età possa essere un valore aggiunto, valorizzando l’individualità e il fascino senza tempo.

Se negli anni Duemila era Samantha Jones in Sex and the City a tenere alta la bandiera della bellezza fiera, indipendente e soprattutto senza età, oggi c’è un altro personaggio che mostra come il fascino non abbia tempo: è Sylvie Grateau, boss di Emily nella serie Emily in Paris, interpretata magistralmente da Philippine Leroy-Beaulieu. Philippine Leroy-Beaulieu, bellezza ed eleganza senza tempo. A 62 anni, l’attrice francese è più bella che mai, e sui red carpet della quinta stagione della serie (e non solo) si è distinta per look ad alto tasso glamour, raffinati ma al tempo stesso audaci. GUARDA LE FOTO Da Roma a Venezia, le prime foto di “Emily in Paris 5”, che arriva su Netflix a dicembre. 🔗 Leggi su Amica.it

