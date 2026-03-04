Da Alessia Pifferi nessun accudimento tipico dei mammiferi

Alessia Pifferi non ha mostrato comportamenti di cura tipici dei mammiferi. Questa osservazione si basa sulle evidenze raccolte durante le indagini e le testimonianze raccolte finora. L'attenzione si concentra sui comportamenti e sulle azioni di Pifferi, senza trarre conclusioni su motivazioni o cause. La vicenda continua a essere oggetto di analisi da parte delle autorità competenti.

AGI - L'aggravante della maternità andava riconosciuta ad Alessia Pifferi considerando anche che "a venir meno" nel caso della donna che ha lasciato morire di stenti la figlia "è stato, come rilevato dalla stessa Corte, quell'accudimento minimo, basilare, di nutrimento della prole, rientrante nel più elementare istinto di sopravvivenza e di protezione della specie, elemento distintivo dei mammiferi". Lo scrive la procuratrice di Milano, Lucilla Tontodonati, nel ricorso depositato alla Cassazione in cui chiede di annullare con rinvio la sentenza d'appello del 5 novembre scorso che ha ridotto la pena dall'ergastolo a 24 anni per l'omicidio volontario, in forma omissiva, della piccola Diana di 18 mesi nel luglio del 2022.