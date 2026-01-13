Alessia Pifferi revocato l' ergastolo | le motivazioni-choc

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha deciso di ridurre la pena di Alessia Pifferi, originariamente condannata all’ergastolo, a 24 anni di reclusione. La sentenza rappresenta un importante aggiornamento nel caso, con motivazioni che hanno suscitato attenzione e discussioni pubbliche. Di seguito, un’analisi dettagliata delle motivazioni alla base di questa decisione.

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto la pena per Alessia Pifferi da ergastolo a 24 anni di reclusione. La donna era stata condannata in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo, abbandonata sola in casa per sei giorni.Nelle 193 pagine di motivazioni, i giudici spiegano che il comportamento di Pifferi dopo la morte della bambina non dimostra una particolare capacità a delinquere. Al contrario, appare coerente con una personalità "deficitaria", compatibile quindi con le circostanze attenuanti generiche. Queste attenuanti sono state ritenute equivalenti all'unica aggravante riconosciuta (il vincolo di parentela).

