Alessia Pifferi annullato l' ergastolo | Vittima del linciaggio mediatico

Lo scorso novembre, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha deciso di annullare l'ergastolo a favore di Alessia Pifferi, riducendone la condanna a 24 anni di reclusione. La sentenza ha suscitato ampie discussioni, evidenziando le conseguenze del processo mediatico e il clima di opinione pubblica influente nel caso. Questa decisione rappresenta un importante punto di svolta nel procedimento giudiziario e nel dibattito sulla giustizia.

Aveva fatto discutere lo scorso novembre la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Milano che, esprimendosi su Alessia Pifferi, aveva annullato l'ergastolo, riducendo la pena a 24 anni di reclusione. Oggi sono arrivate le motivazioni del provvedimento, che essenzialmente si fondano sul riconoscimento delle attenuanti generiche e della fragilità psichica della donna. I giudici avrebbero inoltre tenuto conto della forte influenza mediatica che ha accompagnato il caso. "Non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale " successivo alla morte della figlia sia stato "espressione di accentuata capacità a delinquere", si legge nel documento diffuso dalle agenzie di stampa.

Ma Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo Vittorio sarebbe stato ucciso La nostra Bianca Vitali risponde alle vostre domande! #LeIene x.com

OnePodcast. . Alessia Pifferi: la pena è stata ridotta da ergastolo a 24 anni di reclusione per l'omicidio della figlia Diana. Nella nuova puntata del podcast “Dentro il caso”, Marco Maisano e Edoardo Orlandi, approfondiscono il caso e ci aggiornano su tutti gli sv - facebook.com facebook

