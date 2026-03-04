Cybersicurezza Tito Ibm | Attacchi iniziati con applicazioni pubbliche aumentano del 44%

Un nuovo rapporto rivela che gli attacchi informatici sono aumentati del 44% e spesso partono da applicazioni pubbliche. La notizia arriva da un rappresentante di IBM, che sottolinea come la frequenza e la complessità degli attacchi richiedano alle aziende di modificare le proprie strategie di difesa digitale. La situazione evidenzia la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza online.

(Adnkronos) – "La crescente frequenza e sofisticazione degli attacchi informatici impone alle organizzazioni di ripensare radicalmente il proprio approccio alla sicurezza digitale. Nel report X-Force Threat Intelligence Index 2026, Ibm ha registrato un aumento del 44% degli attacchi iniziati con lo sfruttamento di applicazioni pubbliche, in gran parte causati dalla mancanza di controlli di autenticazione e dalla scoperta di vulnerabilità consentita dall’Ai". Lo ha dichiarato Cristiano Tito, Cybersecurity Services Portfolio Lead Ibm Italia, in occasione della quinta edizione di Cybersec, la conferenza internazionale in corso a Roma e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Cybersicurezza, Boggio (Kyndryl): “Italia bersaglio del 10% degli attacchi globali”(Adnkronos) – "La cybersecurity è un’infrastruttura strategica per la competitività del Paese. Malpensa: 2 mesi di lavori, voli verso Linate aumentano del 44%Malpensa Rallenta: Due Mesi di Lavori sulla Pista e Voli Deviati su Linate Una delle piste dell’aeroporto di Milano Malpensa sarà chiusa al traffico... Aggiornamenti e notizie su Cybersicurezza Tito Ibm Attacchi.... Discussioni sull' argomento L’AI rende gli attacchi hacker più facili: in Europa la finanza è il settore più esposto; Cybersicurezza, Momola (Engineering): E' politica industriale, con la nostra Ia si rafforza ruolo nazionale. Cybersicurezza, Tito (Ibm): Attacchi iniziati con applicazioni pubbliche aumentano del 44%(Adnkronos) – La crescente frequenza e sofisticazione degli attacchi informatici impone alle organizzazioni di ripensare radicalmente il proprio approccio ... cremonaoggi.it L’AI rende gli attacchi hacker più facili: in Europa la finanza è il settore più espostoSecondo l’Ibm X-Force Threat Intelligence Index 2026 l’Europa è tra le aree più bersagliate dagli hacker, con un incremento degli attacchi nel 2025 ... milanofinanza.it CyberSEC2026 - La Cybersicurezza è Sicurezza Nazionale ift.tt/jhLZBO1 #evento #takethedate x.com Corso gratuito per Cybersecurity Technician – Accademia di Cybersicurezza Lazio (ACL) Sono aperte le candidature per il corso finalizzato alla formazione di Cybersecurity Technician promosso dall’Accademia di Cybersicurezza Lazio. Il percorso è rivolto facebook