Malpensa | 2 mesi di lavori voli verso Linate aumentano del 44%

Malpensa ha deciso di chiudere una pista per due mesi, dal 16 marzo al 9 maggio, a causa di lavori di manutenzione. Questa scelta ha portato a uno spostamento di molti voli su Linate, con un aumento del 44% nei voli verso quell’aeroporto. Durante il periodo di chiusura, i passeggeri hanno dovuto affrontare ritardi e modifiche alle rotte. La misura mira a migliorare le infrastrutture, ma provoca anche disagi per chi viaggia. Le compagnie aeree stanno gestendo le variazioni, mentre i passeggeri sono invitati a controllare gli aggiornamenti.

Malpensa Rallenta: Due Mesi di Lavori sulla Pista e Voli Deviati su Linate. Una delle piste dell’aeroporto di Milano Malpensa sarà chiusa al traffico per due mesi, dal 16 marzo al 9 maggio, per consentire importanti interventi di manutenzione e ammodernamento. La decisione comporterà una riorganizzazione del traffico aereo, con un incremento temporaneo delle operazioni all’aeroporto di Milano Linate e un’attenzione particolare alla gestione dei disagi per i passeggeri. Un Intervento Cruciale per la Sicurezza e l’Efficienza. L’intervento, che interesserà la pista 35L17R, è finalizzato a un rinnovamento profondo dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Aeroporti, a Malpensa previsti due mesi di lavori: operatività ridotta e voli riprogrammati su Linate Leggi anche: Malpensa: 2 mesi stop, Linate al massimo. +8 voli/ora per i Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aeroporti, a Malpensa previsti due mesi di lavori: operatività ridotta e voli riprogrammati su Linate; Orio cresce nel traffico delle merci: col più 6,8% fa meglio di Malpensa; Furto alla moglie di Fabio Capello, rubati gioielli per oltre 240 mila euro in un trolley dimenticato a Malpensa: quattro condanne per ricettazione; A Malpensa 150 posti di lavoro, la presentazione sul territorio al Job Day. Milano Malpensa, una pista chiude per due mesi: voli spostati a LinateChiude per quasi due mesi una delle due piste dell'aeroporto di Malpensa. Tra il 16 marzo e il 9 maggio la pista 35L/17R dell’aeroporto di Milano verrà chiusa temporaneamente per consentire interventi ... adnkronos.com Aeroporto Malpensa, chiusura di una pista per due mesi: voli spostati a LinateLa nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrast ... tg24.sky.it Milano Malpensa, una pista chiude per due mesi: voli spostati a Linate x.com https://www.malpensanews.it/2026/02/lavori-su-una-delle-piste-principali-di-malpensa-per-quasi-due-mesi-operativita-ridotta-e-alcuni-voli-riprogrammati-su-linate/948076/ - facebook.com facebook