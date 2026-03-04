Cybersicurezza Boggio Kyndryl | Italia bersaglio del 10% degli attacchi globali

La cybersecurity rappresenta un elemento chiave per la sicurezza nazionale e la competitività di un Paese. Secondo un rappresentante di Kyndryl, l’Italia riceve circa il 10% degli attacchi informatici a livello globale. Questi dati sono stati condivisi in un intervento pubblico, evidenziando l’importanza di rafforzare le difese digitali per proteggere infrastrutture e dati sensibili.

(Adnkronos) – "La cybersecurity è un’infrastruttura strategica per la competitività del Paese. I dati più aggiornati mostrano un’Italia particolarmente esposta: nel 2024 si sono registrati 357 attacchi gravi (+15,2% sul 2023) e nel primo semestre 2025 si rilevano 280 incidenti critici, pari a oltre il 10% degli attacchi mondiali". Lo ha detto Andrea Boggio, Director,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Attacchi digitali in crescita: il mercato della cybersicurezza in Italia vale 2,78 miliardi di euro, +12% in un annoMilano, 26 febbraio 2026 – Le minacce cyber in Italia sono in continua crescita, con un forte aumento degli incidenti e con pesanti ripercussioni...

