coppia di artisti marchigiani dopo un decennio di carriera parallela hanno deciso nel 2024 di unire le forze

Maria Antonietta e Colombre, coppia di artisti marchigiani, hanno deciso nel 2024 di unire le forze dopo dieci anni di carriera parallela. La loro collaborazione si concretizza con l’uscita del primo brano inedito, “La felicità e basta”, che presenteranno a Sanremo 2026. La scelta di collaborare nasce dalla volontà di esplorare nuovi suoni e condividere un progetto comune. La loro presenza sul palco è stata annunciata con un teaser sui social.

C oppia nella vita da 15 anni e nella musica dal 2024, Maria Antonietta e Colombre debuttano a Sanremo 2026 con La felicità e basta. Scatenato brano pop che rivendica la felicità come diritto. I due artisti – dopo dieci anni di carriera da solisti – hanno intrapreso un nuovo percorso musicale che li vede fianco a fianco e che quest’anno culmina sul palco dell’Ariston.. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 con La felicità e basta. Testo e significato della canzone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

