Cyber-security e infrastrutture critiche | perché reti e sicurezza oggi sono inseparabili

Da puntomagazine.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione delle infrastrutture critiche è fondamentale per garantire la sicurezza di città e aziende. In un contesto sempre più connesso, reti e sistemi di sicurezza devono lavorare insieme per prevenire minacce informatiche e garantire la continuità dei servizi essenziali. Comprendere l’importanza di una cybersecurity efficace è essenziale per affrontare le sfide di un mondo digitale in continua evoluzione.

Dalla videosorveglianza intelligente ai sistemi di rete protetti: come difendere città e aziende in un mondo iperconnesso. Negli ultimi anni la sicurezza informatica ha smesso di essere un tema esclusivamente digitale. Oggi le infrastrutture critiche — reti di comunicazione, sistemi di controllo, videosorveglianza e servizi urbani — sono sempre più interconnesse e, di conseguenza, esposte a nuove tipologie di rischio. La convergenza tra reti IP, sistemi di monitoraggio e piattaforme digitali ha portato enormi vantaggi in termini di efficienza e controllo, ma ha anche reso indispensabile un approccio alla sicurezza integrato fin dalla fase di progettazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

cyber security e infrastrutture critiche perch233 reti e sicurezza oggi sono inseparabili

© Puntomagazine.it - Cyber-security e infrastrutture critiche: perché reti e sicurezza oggi sono inseparabili

Leggi anche: Sicurezza Nazionale e Innovazione Tecnologica: integrazione di IA e cyber-difesa per la protezione delle infrastrutture critiche, dati e imprese

Leggi anche: Cyber Security in Azienda: come difendersi davvero nel mondo digitale senza essere esperti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La cybersecurity per le PMI italiane: una sfida di risorse e priorità; Disimpegno USA e minacce ibride: il futuro della sicurezza cyber in europa; Dai fattori geopolitici alla vulnerabilità dell'AI: ecco le principali minacce alla cyber security delle imprese; Cybersecurity 2026: perché la sicurezza diventa un fattore di business.

cyber security infrastrutture criticheDisimpegno USA e minacce ibride: cosa significa per la sicurezza cyber europea - Scopri come l'Europa reagisce a questo cambiamento strategico in un dominio critico ... cybersecurity360.it

Maritime Cyber Risk: il MIT aggiorna le misure di cybersecurity per le navi nazionali, i porti e gli impianti portuali - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso Guardia Costiera e l’Autorità NIS comunica la pubblicazione della Circolare ... ilmetropolitano.it

cyber security infrastrutture criticheCyber sicurezza marittima: Mit aggiorna regole per porti e navi - Tra le misure previste figurano l’integrazione della cybersicurezza nei Safety Management System e nei piani di security delle navi ... telenord.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.