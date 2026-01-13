Cyber-security e infrastrutture critiche | perché reti e sicurezza oggi sono inseparabili

La protezione delle infrastrutture critiche è fondamentale per garantire la sicurezza di città e aziende. In un contesto sempre più connesso, reti e sistemi di sicurezza devono lavorare insieme per prevenire minacce informatiche e garantire la continuità dei servizi essenziali. Comprendere l’importanza di una cybersecurity efficace è essenziale per affrontare le sfide di un mondo digitale in continua evoluzione.

Dalla videosorveglianza intelligente ai sistemi di rete protetti: come difendere città e aziende in un mondo iperconnesso. Negli ultimi anni la sicurezza informatica ha smesso di essere un tema esclusivamente digitale. Oggi le infrastrutture critiche — reti di comunicazione, sistemi di controllo, videosorveglianza e servizi urbani — sono sempre più interconnesse e, di conseguenza, esposte a nuove tipologie di rischio. La convergenza tra reti IP, sistemi di monitoraggio e piattaforme digitali ha portato enormi vantaggi in termini di efficienza e controllo, ma ha anche reso indispensabile un approccio alla sicurezza integrato fin dalla fase di progettazione.

