Fincantieri commessa dalla Marina Militare per la cyber resilienza

Fincantieri, tramite la controllata e-phors di Fincantieri NexTech, ha annunciato la firma di una nuova commessa con la Marina Militare. L’obiettivo è rafforzare la cyber resilienza delle unità navali, garantendo maggiore sicurezza e protezione delle infrastrutture militari. Questa iniziativa si inserisce nell’ottica di consolidare le capacità di difesa digitale e di adattarsi alle evoluzioni delle minacce informatiche nel settore navale.

Il gruppo Fincantieri, attraverso e-phors, società controllata di Fincantieri NexTech, annuncia la firma di una nuova commessa con la Marina Militare per il potenziamento della cyber resilienza delle unità navali. La commessa prevede l’adozione di uno specifico programma per dotare le piattaforme di una soluzione integrata per il monitoraggio e contrasto delle minacce informatiche sulla rete SMS (Ship Management System) di bordo, rafforzando la protezione delle piattaforme e la sicurezza delle missioni. La tecnologia sviluppata da e-phors è progettata per l’ecosistema digitale delle navi da difesa e consente agli equipaggi di disporre di strumenti avanzati per il supporto alle decisioni tattiche in caso di crisi cyber.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Fincantieri fornirà alla Marina Militare una unità di supporto Orsi e leoni in gabbia e senza cure: salvati dalla Marina Militare thailandeseLa Marina Militare thailandese ha soccorso cinque animali, tra cui due leoni e tre orsi, trovati in condizioni di malnutrizione in un casinò sequestrato al confine con la Cambogia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Gruppo Fincantieri: contratti con la Marina Militare per la cyber resilienza delle moderne unità navali; Fincantieri ridisegna l’accordo con la Marina Usa: meno fregate (e un indennizzo di 3 miliardi); Oggi Mattarella visita Fincantieri: la lunga storia tra i cantieri e la sua famiglia, qui nel 1963 la madre varò la nave Quirinale. Fincantieri: siglati nuovi contratti con la Marina Militare per la cyber resilienza delle unità navaliFolgiero (Fincantieri): L’impegno continuo nell’innovazione ci permette di mettere a disposizione soluzioni avanzate nel panorama internazionale ... affaritaliani.it Fincantieri sigla contratti con Marina Militare per cyber resilienzaIl Gruppo Fincantieri, attraverso e-phors, società controllata di Fincantieri NexTech, ha annunciato la firma di una nuova commessa con la Marina Militare per il potenziamento della cyber resilienza d ... ansa.it Mattarella a Palermo incontra gli operai Fincantieri / Video “Storia continua da una generazione all’altra”... facebook Oltre 200 mln di euro per quattro navi ‘robotiche’: Vard, controllata norvegese del gruppo @Fincantieri , ha firmato un contratto con Ocean Infinity, per la progettazione e costruzione di 4 unità Multi-Purpose Robotic Vessels. Leggi l'articolo al link fortuneita.co x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.