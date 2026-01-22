Ars et Labor per la Curva Ovest la pazienza è finita | duro messaggio a squadra e società

Ars et Labor, per la Curva Ovest, invita a riflettere sul momento attuale della squadra e della società, sottolineando che la pazienza ormai è esaurita. Un messaggio diretto e sobrio che esprime la necessità di un cambiamento, senza eccessi di entusiasmo o polemiche. È un invito a valutare con attenzione le prossime mosse, mantenendo un atteggiamento equilibrato e rispettoso nei confronti di tutti gli attori coinvolti.

Pazienza finita. Una frase scritta, letta, pronunciata e sentita già fin troppe volte negli ultimi anni. Eppure, così è. La Curva Ovest di Ferrara, all’indomani del pareggio senza reti dell’Ars et Labor contro il Fratta Terme ha esposto – tramite un post su Facebook – la propria posizione in merito all’andamento della stagione. Sia sotto il punto di vista tecnico, quindi di campo, sia sotto il punto di vista societario. E il comunicato che è stato diramato è, nei fatti, durissimo. “Non ne possiamo più di tacere – principia il messaggio -. Veniamo da anni di umiliazioni sportive e da un fallimento che ha colpito questa città in modo serio, lasciando tanti lavoratori disoccupati e tante aziende in crisi per crediti mai saldati.🔗 Leggi su Today.it

