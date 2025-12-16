Sabato è stato inaugurato il rinnovato Museo rossonero sotto la Curva Ovest, riaprendo le sue porte dopo alcuni mesi di chiusura. Gestito da Lucca United, il museo riprende vita con un restyling che celebra la storia e gli aneddoti del Milan, offrendo ai tifosi e agli appassionati un luogo dedicato alle emozioni del calcio e alla memoria del club.

© Sport.quotidiano.net - Calcio. Foro e aneddoti, inaugurato il rinnovato Museo rossonero sotto la Curva Ovest

Dopo qualche mese di chiusura sabato è tornato a nuova vita il Museo rossonero sotto la Curva Ovest. Dopo le vicissitudini, che ha vissuto la società Lucchese, il Museo gestito da Lucca United è tornato allo splendore di sempre, grazie anche ai lavori di restyling a cui è stato sottoposto. Un materiale espositivo donato, catalogato e selezionato, che ripercorre le grandi gesta del club rossonero dalla sua nascita ad oggi. Alla nuova inaugurazione erano presenti il patron Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni, il responsabile del settore giovanile Massimo Morgia, l’allenatore della formazione Juniore Alessandro Tempesti assieme ai ragazzi che poco prima avevano battuto con un secco 5-2 il Viareggio sul campo di San Vito. Sport.quotidiano.net

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto

Calcio. Foro e aneddoti, inaugurato il rinnovato Museo rossonero sotto la Curva Ovest - Dopo le vicissitudini, che ha vissuto la società Lucchese, il Museo gestito da Lucca United è torna ... sport.quotidiano.net