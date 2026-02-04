Cure veterinarie inaccessibili Roma sperimenta i voucher per gli animali delle famiglie fragili
A Roma, molte famiglie in difficoltà trovano ormai difficile portare i loro animali dal veterinario. La città ha deciso di sperimentare i voucher dedicati alle persone più in difficoltà, sperando di rendere più accessibili le cure veterinarie. La misura nasce per aiutare chi non può permettersi di pagare le visite e le terapie per i propri animali domestici.
Curare un animale domestico a Roma sta diventando sempre più difficile, soprattutto per chi vive in condizioni di fragilità economica. Visite urgenti, ricoveri, vaccinazioni o interventi improvvisi possono trasformarsi in spese insostenibili, costringendo molti proprietari a rimandare o addirittura rinunciare alle cure per il proprio cane o gatto. Per rispondere a questa emergenza silenziosa, il Municipio I Roma Centro ha varato un progetto pilota di veterinaria sociale basato su voucher e servizi di prossimità. Con una direttiva approvata dalla Giunta municipale nasce “VETinCentro – Veterinaria sociale di prossimità”, un piano pensato per sostenere i residenti più vulnerabili che convivono con animali da compagnia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
