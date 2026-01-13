Ascoli l’obiettivo ora è continuità Curado e Nicoletti di nuovo insieme

Ascoli punta alla stabilità, con Curado e Nicoletti di nuovo in campo. Dopo un periodo difficile, la squadra si concentra sulla continuità e sul miglioramento, cercando di consolidare i risultati e di riprendere un cammino positivo sotto la guida di Tomei. L’obiettivo è rafforzare l’equilibrio e prepararsi al meglio per le sfide future, mantenendo un approccio equilibrato e determinato.

Ascoli: obiettivo continuità. Tomei e i suoi uomini sono riusciti a scrollarsi di dosso un periodo complicato che non aveva permesso di raccogliere quanto meritato. La media punti fatta registrare nei mesi di novembre e dicembre è stata pressoché drammatica per quelle che, invece, erano state le ottime premesse del campionato bianconero. La vittoria sulla Ternana per 1-0, decisivo il centro messo a segno da D’Uffizi, nell’anticipo di venerdì sera ha consentito ai bianconeri di scuotersi e riprendere un determinato ritmo di marcia che ora dovrà essere mantenuto per tenere vive le speranze di gloria immaginate nella prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, l’obiettivo ora è continuità. Curado e Nicoletti di nuovo insieme Leggi anche: L’Ascoli vuole rialzare il suo muro. Tomei aspetta Curado e Nicoletti Leggi anche: L’Ascoli ha trovato nuove soluzioni. Ma l’infortunio di Curado preoccupa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terni in Rete. . Ascoli-Ternana, Liverani: "come archiviamo le vittorie, archiviamo le sconfitte. Per noi obiettivo importante mercoledì, la semifinale di andata della Coppa Italia" #AscoliTernana #Liverani - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.