Tomei e il suo Ascoli attendono trepidanti il rientro degli alfieri difensivi. Sono Curado e Nicoletti i due elementi sui quali si era inizialmente puntato per costruire una coppia titolare affiatata, capace di guidare con esperienza e maturità la retroguardia creando gioco dal basso assieme al portiere Vitale. Di fatto però i due difensori hanno potuto condividere, uno al fianco dell’altro, soltanto 10 gare. Con l’eccezione del match di Sassari dove Nicoletti era subentrato nella ripresa al posto di Pagliai sulla corsia mancina. Sfortunato, invece, il suo avvio nel derby vinto con la Samb (1-0 con la firma decisiva di Milanese), al seguito del quale si evidenziò il problema al menisco che lo costrinse all’intervento e al successivo stop. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'Ascoli vuole rialzare il suo muro. Tomei aspetta Curado e Nicoletti

