Giorgia Meloni interviene al Senato evidenziando le criticità legate alla confisca e all’uso degli asset russi, nonché alle decisioni sul supporto militare all’Ucraina. La premier sottolinea l’importanza di agire con basi solide di diritto, avvertendo che decisioni affrettate potrebbero favorire Mosca. Un intervento che evidenzia le delicate sfide di politica estera e sicurezza nazionale, in un momento di grande tensione internazionale.

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni al Senato frena su confisca e utilizzo asset russi e invio soldati a Kiev: "Regaliamo vittoria a Mosca se non agiamo su basi solide di diritto"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito al Senato su temi caldi nell'agenda politica di questi ultimi giorni: la confisca e l'utilizzo degli asset russi congelati ed il sostegno all'Ucraina La premier Giorgia Meloni ha tenuto oggi l'informativa al Senato in vista del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Leggi anche: Meloni al Senato frena su confisca e utilizzo asset russi e invio soldati a Kiev: "Regaliamo vittoria a Mosca se non agiamo su basi solide di diritto" - DIRETTA

Leggi anche: Meloni alla Camera: "Non invieremo soldati in Ucraina" e apre a Mosca su asset russi: "No all'utilizzo, rispettare la legge" - VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meloni al Senato frena su confisca e utilizzo asset russi e invio soldati a Kiev: Regaliamo vittoria a Mosca se non agiamo su basi solide di diritto - DIRETTA; Meloni al Senato frena su confisca e utilizzo asset russi e invio soldati a Kiev | Regaliamo vittoria a Mosca se non agiamo su basi solide di diritto - DIRETTA; Merz insiste su confisca e utilizzo asset russi congelati: Unica opzione possibile per sostenere Ucraina, altri Stati ci seguano; Meloni detta la linea in Aula | Con Kiev ma senza soldati Asset russi? Valutiamo bene.

Meloni frena e avverte: "Basi solide per gli asset o vince Mosca" - L'Italia è "aperta a ogni soluzione" sugli asset russi congelati, ma "senza una base giuridica solida" usarli ora "regalerebbe la prima vera vittoria" alla Russia. ansa.it