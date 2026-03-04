Guido Crosetto ha dichiarato di non avere interessi negli Emirati e ha negato che la presidente del Consiglio sia furibonda con lui. La sua presenza a Dubai durante l'attacco degli Stati Uniti in Iran è al centro di una polemica politica. Crosetto ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista al Corriere. La vicenda ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico italiano.

Il ministro della Difesa italiano: "Siamo sull'orlo della più grande crisi che il mondo abbia vissuto, e il tema da giorni è che io fossi a Dubai?" Guido Crosetto, al centro di una polemica politica dopo il caso della sua presenza a Dubai durante l'attacco Usa in Iran, in un colloquio con il Corriere prova a chiarire i contorni della vicenda. Rispetto ai rapporti con la premier Giorgia Meloni. "È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale", dice il ministro nell'intervista pubblicata stamane dal quotidiano di via Solferino. "L'ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare", le parole del ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto: "Non ho interessi negli Emirati, una falsità che Meloni sia furibonda con me"

Il monito del vescovo dall’altare: "Interessi politici e anticlericalismo. Quelle falsità che generano paura"Il duomo è gremito, sono da poco passate le 17,30, fa il suo ingresso il vescovo Gian Carlo Perego.

Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter: «Ho sbagliato e lo ammetto. Ho sentito dire tante falsità, c’è una cosa che mi dispiace più di tutte»Calciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a...

Una selezione di notizie su Crosetto Non ho interessi negli Emirati...

Temi più discussi: Guido Crosetto: Non ho interessi a Dubai. Siamo sull’orlo del baratro e parliamo di un mio viaggio privato?; Crosetto: Non ho interessi a Dubai. Meloni furibonda con me? No, i rapporti sono ottimi; Crosetto: Ero a Dubai senza scorta, in Iran un’accelerazione inattesa. Ora l’Ue deve proteggersi; Blog | Ministro, perché Dubai? L'intervista a Crosetto che non avete letto.

Guido Crosetto: Non ho interessi a Dubai. Siamo sull’orlo del baratro e parliamo di un mio viaggio privato?Con Meloni i rapporti sono ottimi assicura il ministro della Difesa che dalla missione in Serbia torna a parlare dell'affaire Dubai: Non ... huffingtonpost.it

Crosetto: Non ho interessi a Dubai. Meloni furibonda con me? No, i rapporti sono ottimiVoltare pagina con una missione nei Balcani, mentre in patria infuria ancora la polemica sul caso Dubai. Il ministro della Difesa Guido Crosetto prova a ... thesocialpost.it

Dice Giorgia Meloni: «Guido Crosetto in questi giorni non ha mai smesso di lavorare». La presidente del Consiglio chiude così il “caso” del ministro della Difesa rimasto, come tanti turisti italiani, intrappolato a Dubai proprio nelle ventiquattr’ore dell’attacco isra facebook

Meloni oltre l'Iran: i tarli economici e le scorie del caso Crosetto. Mantovano blinda Caravelli all'Aise - di @carusocarmelo x.com