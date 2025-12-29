Il monito del vescovo dall’altare | Interessi politici e anticlericalismo Quelle falsità che generano paura

Il vescovo Gian Carlo Perego, dall’altare del duomo gremito, ha affrontato temi di attualità, sottolineando come interessi politici e anticlericalismo possano alimentare false percezioni e paure. In un momento di riflessione dopo il Giubileo, il suo intervento invita alla calma e alla corretta comprensione dei valori religiosi, evitando semplificazioni e strumentalizzazioni che rischiano di dividere la comunità.

Il duomo è gremito, sono da poco passate le 17,30, fa il suo ingresso il vescovo Gian Carlo Perego. E' la messa per la fine del Giubileo. Sale all'altare, scandisce le parole. Nel nostro territorio ferrarese ci sono " segni di pregiudizi e di chiusure ", alimentati da interessi politici, da anticlericalismo, da populismi e da falsità che generano paura e non favoriscono una cultura dell'incontro, la sola che dà futuro, la sola che dà speranza". E' un passaggio dell'omelia. Che si va a contrapporre a quelli che, nelle sue parole, sono gli aspetti positivi. "Nella nostra Chiesa e nel nostro territorio ferrarese – una sorta di premessa – ci sono molti segni di accoglienza: donne e famiglie ospitate anche nelle case oltre che in strutture in alcuni Comuni, opportunità lavorative valorizzate, una scuola interculturale, tutori disponibili a seguire i minori non accompagnati.

