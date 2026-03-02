Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver pagato il triplo per il volo di Stato da Dubai, suscitando polemiche. La premier ha espresso sorpresa riguardo al viaggio, mentre l’opposizione ha commentato la vicenda. La discussione si concentra sulla gestione delle spese legate ai voli ufficiali e sulle modalità di utilizzo dell’aereo di Stato. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica e politica.

La scorsa notte era sulla via del rientro a Roma a bordo di un Gulfstream G550 dell’Aeronautica militare che era andato a prenderlo a Muscat, capitale dell’Oman. Lì il ministro della Difesa Guido Crosetto era arrivato in auto da Dubai, scortato dai servizi di sicurezza degli Emirati Arabi e poi omaniti dopo che le nostre autorità avevano chiesto la collaborazione emiratina per farlo tornare in Italia. A Dubai era atterrato il giorno precedente con un volo di linea da Roma per riprendere i familiari. Ma è rimasto bloccato per l’interruzione totale del traffico aereo sui Paesi del Golfo in seguito al conflitto. Un viaggio segnato dalle polemiche e dagli attacchi dell’opposizione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Crosetto e le polemiche per il rientro da Dubai: «Il volo di Stato? Ho pagato il triplo». Meloni sorpresa dal viaggio

Crosetto rientra da Dubai senza la famiglia: «Volo di Stato ma pago per scelta il triplo»Il ministro della Difesa Guido Crosetto rientra in Italia da Dubai , dove però lascia la famiglia.

