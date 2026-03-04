Un ministro ha affermato che le agenzie di intelligence non sorvegliano i viaggi privati dei ministri, mentre non ha fornito dettagli sugli impegni istituzionali o sulla presenza di scorte durante un viaggio a Dubai. La dichiarazione è arrivata in risposta a una domanda specifica del Fatto, senza ulteriori chiarimenti sui motivi di questa distinzione.

“Le agenzie di intelligence -mi sembra superfluo ricordarlo- non monitorano i viaggi privati dei ministri. E la legge 124 (legge sui Servizi del 2007, ndr) vieta attività di controllo a una serie di persone tra cui gli esponenti politici”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo a una domanda dei cronisti sulle informazioni date dal ministro della Difesa, Guido Crosetto sulla sua presenza a Dubai, il giorno in cui è scattato il conflitto in Medio Oriente. Dunque, per il sottosegretario, quello del titolare della Difesa del governo Meloni era un viaggio privato, anche se proprio Crosetto aveva aggiunto che nel breve periodo di vacanza aveva inserito “appuntamenti istituzionali“. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Crosetto a Dubai? Servizi non monitorano viaggi privati dei ministri”. Ma non risponde alla domanda del Fatto sugli “impegni istituzionali” e sull’assenza di informazioni e scorta

