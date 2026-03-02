Il ministro Guido Crosetto ha commentato la sua recente visita negli Emirati Arabi Uniti, spiegando che l’evento si è svolto tra impegni ufficiali e momenti di relax. Durante la trasferta, sono stati registrati attacchi con missili su Dubai, e Crosetto ha affrontato le critiche relative alla scelta di partire, sottolineando la natura della visita e le attività svolte.

Ancora polemiche per il viaggio di Guido Crosetto a Dubai. Il ministro della Difesa ha rotto il silenzio sulla trasferta e si è difeso spiegando i motivi per cui si trovava negli Emirati Arabi Uniti quando è arrivata la risposta dell’Iran all’attacco Usa-Israele. Crosetto ha parlato di ferie e impegni istituzionali. Guido Crosetto si difende Dopo essere rimasto bloccato a Dubai ed essere tornato in Italia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fornito la sua versione di quanto accaduto. Parlando in audizione in Commissioni congiunte 3a Senato e III e IV Camera in merito alla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo, Crosetto ha spiegato di essersi concesso un periodo di ferie, abbinandolo ad alcuni impegni istituzionali, in cui si è comunque speso per la gestione della crisi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Missili su Dubai, Guido Crosetto rompe il silenzio sulla trasferta tra "ferie e impegni istituzionali"

Paura a Dubai: il racconto di Stefania Quattrini, la jesina bloccata tra missili e silenzioDUBAI - Un risveglio nel terrore, lontano da casa, in quello che fino a ieri era considerato un porto sicuro.

Bufera nel governo, Crosetto rompe il silenzio su strade sicure: “Polemiche inutili, servono fatti”C’è un momento, nella politica, in cui il rumore supera i fatti e rischia di deformarli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guido Crosetto.

Temi più discussi: Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Perché anche Dubai è sotto attacco? Le esplosioni al The Palm, la paura dei 200 studenti italiani. E c'è anche Crosetto; Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani nell’area. Crosetto e BigMama bloccati a Dubai; Crosetto, Big mama e le scolaresche: ansia per gli italiani bloccati a Dubai.

Missili su Dubai, Guido Crosetto rompe il silenzio sulla trasferta tra ferie e impegni istituzionaliIl ministro Guido Crosetto si difende per la sua trasferta negli Emirati Arabi e parla di ferie abbinate a impegni istituzionali ... virgilio.it

Crosetto rientra in Italia da Dubai con un aereo militare: Torno da solo e pago il triploIeri era rimasto bloccato negli Emirati dopo l'attacco all'Iran. Voglio evitare polemiche sull'uso del volo (ANSA) ... ansa.it

«L'ho reso pubblico io che sono andato a Dubai e rimanere bloccato è stata una mia scelta. Ma ho scelto di restare lì, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, perché avevo i miei due figli e volevo stare lì», Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha re - facebook.com facebook

Guido #Crosetto: “Non penso che l'opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa Perché l'Iran ha attaccato Dubai Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. No x.com