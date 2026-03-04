Mantovano | Crosetto bloccato a Dubai? I servizi di intelligence non monitorano i ministri

Un rappresentante del governo ha affermato che le agenzie di intelligence non sorvegliano i viaggi privati dei ministri, specificando che la legge 124 vieta il monitoraggio di alcune figure politiche. La dichiarazione arriva in risposta a voci su un possibile blocco di un ministro a Dubai. Secondo quanto spiegato, non ci sono controlli ufficiali su questi spostamenti personali dei membri dell’esecutivo.

Meloni oltre l'Iran: i tarli economici e le scorie del caso Crosetto. Mantovano blinda Caravelli all'Aise "Le agenzie di intelligence non monitorano i viaggi privati dei ministri, la legge 124 vieta l'attività di controllo su una serie di persone tra cui agli esponenti politici". A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano durante la presentazione della Relazione annuale dell'intelligence. Il riferimento è alla polemica scoppiata dopo il caso del ministro della Difesa Guido Crosetto, che trovandosi a Dubai per ragioni private nel momento in cui sono iniziati gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele all'Iran, è rimasto bloccato nella città emiratina, scatenando l'indignazione delle opposizioni e con il M5s in prima linea a chiederne le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

