Trump rovescia la piramide alimentare | tutti i guai della dieta della carne

Le Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 rappresentano un'importante revisione delle raccomandazioni dietetiche negli Stati Uniti, promossa dall’amministrazione Trump e dal segretario alla Salute Robert F. La nuova linea guida mette in discussione alcune abitudini tradizionali, in particolare per quanto riguarda il consumo di carne, sollevando interrogativi sugli effetti di tali scelte sulla salute e sulla nutrizione.

