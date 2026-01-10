Nuova piramide alimentare in Usa cosa c’è di buono

La nuova piramide alimentare adottata negli Stati Uniti rappresenta un cambiamento rispetto alle linee guida precedenti. Questa revisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti di nutrizione, alcuni dei quali ne evidenziano i punti positivi e le innovazioni. In questo contesto, è importante analizzare nel dettaglio cosa prevedano le nuove raccomandazioni e quali aspetti possano contribuire a un approccio più equilibrato all’alimentazione.

Il rovesciamento della piramide alimentare evidenziato dalle nuove linee guida alimentari varate dall’amministrazione Trump ha fatto storcere il naso ad alcuni esperti di nutrizione e alimentazione. Anche perché a essere stata rovesciata – come ha chiarito il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr., che in una nota parla di un ritorno a cibi ricchi di nutrienti: proteine, latticini, verdura, frutta, grassi “buoni” e cereali integrali – è la piramide alla base della dieta mediterranea, riconosciuta come la migliore al mondo per la salute e la prevenzione. Ebbene, un po’ a sorpresa a non bocciare del tutto l’operazione dell’amministrazione Usa sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuova piramide alimentare in Usa, cosa c’è di buono Leggi anche: La nuova piramide alimentare di Robert F. Kennedy Jr.? Franco Berrino non stronca ma avverte: “Hanno sbagliato la cosa principale”- L’analisi punto per punto Leggi anche: Usa e dieta, Kennedy Jr. capovolge piramide alimentare: più carne rossa e latte intero La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Usa, Kennedy jr. capovolge la piramide alimentare: più carne rossa e latte intero; La nuova piramide alimentare statunitense avrà un impatto sull’Italia?; Le nuove Linee Guida Alimentari in Usa: più proteine, nessuna quantità di alcol indicata come soglia; L'amministrazione Trump presenta la nuova piramide alimentare: un'inversione apparente. Il confronto. Nuova piramide alimentare in Usa, cosa c’è di buono - Il rovesciamento della piramide alimentare evidenziato dalle nuove linee guida alimentari varate dall’amministrazione Trump ha fatto storcere il naso ad alcuni esperti di nutrizione e alimentazione. lapresse.it

