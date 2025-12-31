LaLiga Real Madrid in pensiero | si ferma Kylian Mbappé! L’attaccante francese out contro il Betis per una distorsione al ginocchio sinistro | i tempi di recupero

Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, si è infortunato al ginocchio sinistro durante l’ultima partita contro il Betis, provocando preoccupazione tra i tifosi e la squadra. La distorsione richiederà un periodo di recupero, mettendo in discussione la sua disponibilità nelle prossime gare. Il club monitorerà attentamente la situazione per valutare i tempi di rientro e programmare eventuali interventi o riabilitazioni.

