Supercoppa tra polemiche e disagi | Allegri multato dopo la lite con Oriali tifosi bloccati al rientro
'Tuttosport' oggi in edicola dedica un articolo al doppio caso nato post Supercoppa Italiana a Riad: il finale della lite Allegri-Oriali e il caos per i tifosi italiani in aeroporto al rientro dall'Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: «Siediti cogl…..». Multato con 10mila euro Allegri. L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video
Leggi anche: Disagi al rientro dalla Supercoppa, la Serie A: scuse ai tifosi e rimborsi totali
Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: Ha insultato e aggredito Oriali.
Milan, Allegri se l’è cavata: multa da 10mila euro. Niente squalifica dopo gli insulti a Oriali - La decisione del giudice sportivo dopo la sfida di Supercoppa non ha sorpreso Milan e tecnico che è sempre apparso tranquillo. tuttosport.com
Napoli, bufera Conte-Allegri: la verità sulla polemica in Supercoppa - Il Napoli ha puntato il dito contro Allegri a causa di una situazione "caotica" nata durante la partita di Supercoppa. newsmondo.it
Supercoppa, il Giudice Sportivo si pronuncia su Allegri: multa dopo lo scontro con Oriali - Le ultimissime Non si placano le polemiche dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. calcionews24.com
La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si chiude con un'ombra pesante di polemiche bordocampo. La SSC Napoli ha emesso un comunicato ufficiale per condannare senza mezzi termini il comportamento di Massimiliano Allegri, reo di aver a x.com
