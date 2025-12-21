'Tuttosport' oggi in edicola dedica un articolo al doppio caso nato post Supercoppa Italiana a Riad: il finale della lite Allegri-Oriali e il caos per i tifosi italiani in aeroporto al rientro dall'Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Supercoppa tra polemiche e disagi: Allegri multato dopo la lite con Oriali, tifosi bloccati al rientro

Leggi anche: «Siediti cogl…..». Multato con 10mila euro Allegri. L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video

Leggi anche: Disagi al rientro dalla Supercoppa, la Serie A: scuse ai tifosi e rimborsi totali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, attacco ad Allegri dopo Supercoppa: Ha insultato e aggredito Oriali.

Milan, Allegri se l’è cavata: multa da 10mila euro. Niente squalifica dopo gli insulti a Oriali - La decisione del giudice sportivo dopo la sfida di Supercoppa non ha sorpreso Milan e tecnico che è sempre apparso tranquillo. tuttosport.com