Turisti milanesi bloccati a Sharm el-Sheikh | Boom di prenotazioni e voli pieni rientro in Italia molto complicato

A causa di voli cancellati in Egitto e Yemen, circa 600 turisti italiani, tra cui alcuni provenienti dalla zona di Bollate, sono attualmente bloccati a Sharm el-Sheikh. Il forte aumento delle prenotazioni e la saturazione dei voli hanno reso il rientro in Italia particolarmente difficile, creando disagi per i viaggiatori e complicazioni per le operazioni di rientro. La situazione rimane in evoluzione mentre le autorità cercano soluzioni.

Bollate (Milano), 7 gannio 2025 – Voli cancellati in Egitto e nello Yemen, 600 turisti italiani bloccati, tra cui anche alcuni passeggeri del Milanese. Subito dopo Natale abbiamo scritto un articolo in cui si parlava di mete turistiche per brindare al primo dell’anno e proprio un’agenzia viaggi di Bollate aveva parlato di come l’Egitto fosse tornata una destinazione ricercata, tanto da essere diventata la prima scelta di questo Capodanno. Guasto ai radar. In questi giorni però rientrare da Sharm El-Sheik si è rivelato più difficile del previsto, per la cancellazione di alcuni voli. Per fortuna i velivoli che non sono riusciti a partire sono stati solo tre, mentre per gli altri voli non ci sono stati problemi e i turisti sono rientrati dalle vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

