Attacco Iran Tajani | Crisi incide su nostra sicurezza nazionale – Il video

Il 2 marzo 2026, in Iran, sono stati colpiti infrastrutture civili tra cui aeroporti, alberghi, luoghi di ritrovo e snodi turistici. Il ministro degli Esteri ha commentato che la crisi influisce sulla sicurezza nazionale del paese. Un video diffuso mostra i danni causati dagli attacchi. La situazione rimane sotto osservazione, con particolare attenzione alle conseguenze per le aree coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "Sono stati colpiti indiscriminatamente infrastrutture civili, come aeroporti, alberghi, luoghi di ritrovo e snodi turistici. Gli attacchi iraniani stanno provocando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. Il regime ha anche annunciato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali". Lo afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'audizione nelle commissioni congiunte di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. 🔗 Leggi su Open.online

