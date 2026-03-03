Tajani | Pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente

Il ministro degli Esteri ha annunciato che sono pronti nuovi voli di rientro dal Medio Oriente per facilitare il ritorno dei cittadini italiani rimasti bloccati nella regione. Attualmente, le autorità stanno coordinando le operazioni per organizzare i voli e garantire la sicurezza dei passeggeri. Le operazioni sono in fase di preparazione e coinvolgono diversi enti e rappresentanze diplomatiche.

"Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all'emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente": lo sottolinea il ministro degli Esteri il ministro Tajani come segnala la Farnesina in una nota. La Farnesina fa inoltre sapere che, per oggi sono previsti: due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone, un volo da Abu Dhabi diretto a Milano con a bordo circa 200 persone, tra cui gli studenti, in larga parte minorenni, della World Students' Connection presenti a Dubai.