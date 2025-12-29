Ucraina | il 15 gennaio comunicazioni Crosetto alla Camera su Dl aiuti

Il 15 gennaio alla Camera si terranno le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto riguardo al decreto sui aiuti all'Ucraina. L'iniziativa ha lo scopo di informare e aggiornare le Camere sulle modalità e le finalità delle misure adottate in questo contesto. La discussione rappresenta un momento di confronto istituzionale sulla politica di assistenza all'Ucraina e sulle risposte italiane alle esigenze del Paese.

Roma, 29 dic (Adnkronos) - Giovedì 15 gennaio alla Camera si terranno le comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo della Camera.

