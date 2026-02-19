Crisi Hoepli nessuno spiraglio dopo l’incontro sindacale

La crisi della Hoepli si è aggravata dopo l’incontro tra sindacati e azienda, senza trovare soluzioni concrete. I dipendenti sono preoccupati per il futuro, perché non sono stati presentati piani di rilancio o garanzie sui posti di lavoro. Durante la riunione, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto chiarimenti, ma l’azienda ha evitato di offrire risposte definitive. Nessuna proposta concreta è arrivata, lasciando le lavoratrici e i lavoratori senza speranze di una rapida ripresa. La situazione appare ancora aperta e incerta.

Le lavoratrici e i lavoratori della Hoepli non hanno avuto notizie rassicuranti dall’incontro sindacale che si è concluso ieri. La casa editrice fondata da Ulrico Hoepli, contraddistinta negli anni per i suoi volumi scolastici e accademici, con Milano ha un legame fisico. La sua Libreria Internazionale, tra le più grandi d’Europa con oltre centomila titoli italiani e stranieri, è da quasi un secolo parte integrante del tessuto culturale della città. Ma oggi le cose cambiano in fretta. Da quanto si apprende, i proprietari hanno parlato di un’emorragia strutturale, dovuta al mercato dell’editoria, con le librerie fisiche che si trovano travolte da una lotta impari con grandi rivenditori digitali come Amazon, ma anche a nuove difficoltà logistiche, con una zona a traffico limitato che impedirebbe ai mezzi pesanti di raggiungere la libreria che sorge in pieno centro, nell’edificio di cinque piani progettato da Luigi Figini e Gino Pollini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi Hoepli, nessuno spiraglio dopo l’incontro sindacale La crisi della Hoepli: "Salviamo un simbolo"La libreria Hoepli di Milano, simbolo storico dell’editoria italiana, rischia di chiudere i battenti dopo oltre 150 anni di attività, a causa di gravi problemi finanziari che hanno portato l’azienda a una difficile situazione di insolvenza. Crisi di Aeffe, l’ultimo spiraglio: "Lo Stato può diventare socio"Aeffe si trova attualmente in crisi, con un piano di ristrutturazione che prevede numerosi licenziamenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Crisi Hoepli, nessuno spiraglio dopo l’incontro sindacale. Crisi di Aeffe, l’ultimo spiraglio: Lo Stato può diventare socioAuspichiamo la riapertura della trattativa, che potrebbe ridurre i licenziamenti di Aeffe da 221 a 140, di cui 80 nel territorio riminese. Da Fdi Il consigliere regionale Nicola Marcello e la ... ilrestodelcarlino.it La crisi della casa editrice #Hoepli, cassa integrazione per i dipendenti dell'editore nato 150 anni fa. Fondata a Milano nel 1870, Hoepli è stata pioniera nell’introdurre il genere del manuale in Italia, punto di riferimento nel panorama culturale x.com “Questa libreria è la mia vita”. Dopo 26 anni tra gli scaffali, ora l’incertezza. Stefano F., libraio da oltre venticinque anni da Hoepli e sindacalista Uil, racconta la preoccupazione sua e dei colleghi dopo l’annuncio della cassa integrazione. Un periodo di crisi che facebook