Il movimento ha portato alla luce come la tecnologia, spesso considerata neutrale, nasconda valori e responsabilità che non possiamo ignorare. La questione non riguarda le performance dei programmi, ma il modo in cui le scelte politiche e sociali si riflettono nelle innovazioni digitali. La discussione si accende sulla trasparenza e sulla responsabilità di chi crea e gestisce gli strumenti che usiamo quotidianamente. Dopo averne apprezzato i benefici, ora si inizia a chiedere se davvero possiamo fidarci di un sistema che sembra solo neutro.

C apita spesso con le grandi rivoluzioni: prima le accogliamo come miracoli, poi le trasformiamo in abitudini e ancora dopo iniziamo a guardarle con diffidenza. È una parabola quasi inevitabile e l’intelligenza artificiale non fa eccezione. Ed è infatti quello che sta succedendo a ChatGPT. Il chatbot che dal 2022 è diventato il compagno di banco o il collega d’ufficio di quasi un miliardo di persone, non è più solo un software prodigioso, ma è diventato un simbolo, del cambiamento, ma anche di paure collettive. E quando si diventa un simbolo, attirare delle tempeste è un attimo. Oggi questa tempesta ha un nome: QuitGPT. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è una questione di prestazioni del software. Il movimento mette al centro valori, trasparenza e responsabilità politica, aprendo una domanda più grande: si può davvero considerare neutrale la tecnologia che usiamo ogni giorno?

Approfondimenti su questione prestazioni

Una ricetta semplice e veloce per preparare un pane con pomodorini e rosmarino.

In un mondo dominato da messaggi rapidi e comunicazioni frammentate, il nostro rapporto con il linguaggio si fa spesso superficiale e privo di profondità.

Ultime notizie su questione prestazioni

Argomenti discussi: Schillaci: Basta trucchi sull’intramoenia. Manipolare i dati è una questione di onestà; Il sessismo in rete non è solo una questione culturale, ma una funzione del profitto; L’intelligenza artificiale entra in azienda: non è più una scelta ma una questione di sopravvivenza; Antonio #Vergara ci ricorda che la maturità non è una questione di età. Di Thomas Tammaro A 23 anni, non è un enfant prodige, è uno che sa cosa vuole. Lo dimostra a parole e anche sul campo dove coniuga bravura e concretezza https://www.ilnapolista.it/2.

Potrei smettere di lavorare domani, non è una questione di soldi. Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni: parla Cristina Fogazzi, l ...Cristina Fogazzi, l’imprenditrice beauty che con il suo brand Veralab ha rivoluzionato l’e-commerce italiano macinando un fatturato da circa 70 milioni di euro nel 2024, torna a Torino. E questa volta ... ilfattoquotidiano.it

L’impatto sociale? Non è una questione di norme, ma di credibilità (sia per il profit che per il non profit)L’impatto sociale? Non è una questione di norme, ma di credibilità (sia per il profit che per il non profit) «Il valore aggiunto che può portare alle organizzazioni la misurazione di impatto sociale è ... vita.it

Questione di stile! Sogni un dispositivo che unisca eleganza, compattezza e prestazioni La nuova serie VooPoo Doric Go è finalmente arrivata in store! Dalle texture moderne ai colori vibranti, c'è una Doric Go per ogni personalità: • Green "emeral Gre - facebook.com facebook

Per #NormanFoster la sostenibilità non è una questione estetica ma una prestazione misurabile. Tecnologia, ingegneria e fantasia diventano strumenti per ridurre consumi e migliorare le prestazioni, anche quando l’impatto urbano è forte. Una riflessione sull’ x.com