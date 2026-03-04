Crédit Agricole per la diversità e l’inclusione

Crédit Agricole Italia ha deciso di celebrare la giornata internazionale dei diritti della donna riconoscendo un percorso iniziato più di quindici anni fa. Nel corso degli anni, l’istituto ha integrato la Diversità e l’inclusione tra le sue priorità aziendali, passando da un tema legato alle risorse umane a un elemento fondamentale della strategia complessiva.

La giornata internazionale dei diritti della donna rappresenta per Crédit Agricole Italia un’occasione per celebrare un percorso iniziato oltre quindici anni fa che ha trasformato la Diversità e l’inclusione da dimensione HR a pilastro strategico. L’impegno del Gruppo per le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme sarà al centro anche del progetto umano per il piano a medio termine 2026 2028. Con lo slogan “Per noi l’8 marzo è ogni giorno”, il Gruppo ha annunciato una nuova iniziativa: l’attivazione di un servizio di assistenza legale con la copertura delle relative spese dedicato alle colleghe e ai colleghi vittime di violenza di genere nella vita privata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

