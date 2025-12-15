Chiudono sette filiali Piano di Credit Agricole per la razionalizzazione | Borghi senza banche

Credit Agricole ha annunciato la chiusura di sette filiali e l’accorpamento di tre altre, nel quadro di un piano di razionalizzazione. L’obiettivo è ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza, con un impatto diretto sui servizi bancari in alcune aree, aggravando la presenza di filiali in zone rurali e meno popolate.

Sette filiali destinate alla chiusura, e altre tre che, pur rimanendo sul territorio, saranno accorpate allo sportello territoriale più grande. Il piano di razionalizzazione territoriale della rete presentato da Credit Agricole Italia ai sindacati rischia di avere pesanti ripercussioni nello Spezzino, dove diversi borghi si ritroverebbero senza alcuna banca, o con uno sportello depauperato. Gli obiettivi del colosso bancario, ovvero quelli di andare verso filiali mediamente più strutturate riducendo, nel contempo, la presenza in zone considerate a eccessiva concentrazione di sportelli o a basso potenziale di sviluppo, rischia di scontrarsi con le necessità di quanti rischiano, dall'oggi al domani, di non poter disporre di una banca a due passi da casa. Serrate a Piana Battolla, Padivarma, Le Grazie, Pallodola e Deiva Marina.

