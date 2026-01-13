Crédit Agricole c’è l’ok Bce a salire in Bpm

Da quotidiano.net 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Crédit Agricole ha ottenuto l’autorizzazione dalla Bce a superare la soglia del 20% in Banco Bpm, mantenendo comunque la volontà di non acquisire il controllo totale dell’istituto. La partecipazione si colloca sotto la soglia d’opa, attualmente al 25%, che potrebbe salire al 30% con l’approvazione della riforma del Tuf. La notizia evidenzia le strategie di investimento della banca francese nel contesto del settore bancario italiano.

Il Crédit Agricole ha ricevuto dalla Bce il via libera a superare la soglia del 20% di Banco Bpm e ha ribadito di non voler acquisire né esercitare il controllo sull’istituto e di volersi mantenere "sotto la soglia d’opa", attualmente al 25% e che potrebbe salire al 30 quando sarà approvata la riforma del Tuf. L’annuncio è arrivato con una nota: dopo aver proceduto all’esercizio di strumenti derivati, il gruppo è salito così al 20,1%. Secondo diverse fonti, Francoforte avrebbe raccomandato al gruppo francese di nominare, nel prossimo cda della banca di Piazza Meda, un numero di consiglieri in linea con il suo status di azionista di minoranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cr233dit agricole c8217232 l8217ok bce a salire in bpm

© Quotidiano.net - Crédit Agricole, c’è l’ok Bce a salire in Bpm

Leggi anche: Bce, limiti alla salita di Crédit Agricole in Bpm

Leggi anche: Crédit Agricole, ok della Bce all’aumento delle quote in Bpm

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

cr233dit agricole c8217232 l8217okBCE verso l’ok condizionato all’ascesa di Crédit Agricole in Banco BPM - La Banca Centrale Europea si prepara a concedere un’approvazione condizionata alla richiesta di Crédit Agricole di aumentare la propria partecipazione in Banco BPM. quifinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.