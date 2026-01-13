Crédit Agricole c’è l’ok Bce a salire in Bpm

Il Crédit Agricole ha ottenuto l’autorizzazione dalla Bce a superare la soglia del 20% in Banco Bpm, mantenendo comunque la volontà di non acquisire il controllo totale dell’istituto. La partecipazione si colloca sotto la soglia d’opa, attualmente al 25%, che potrebbe salire al 30% con l’approvazione della riforma del Tuf. La notizia evidenzia le strategie di investimento della banca francese nel contesto del settore bancario italiano.

Il Crédit Agricole ha ricevuto dalla Bce il via libera a superare la soglia del 20% di Banco Bpm e ha ribadito di non voler acquisire né esercitare il controllo sull’istituto e di volersi mantenere "sotto la soglia d’opa", attualmente al 25% e che potrebbe salire al 30 quando sarà approvata la riforma del Tuf. L’annuncio è arrivato con una nota: dopo aver proceduto all’esercizio di strumenti derivati, il gruppo è salito così al 20,1%. Secondo diverse fonti, Francoforte avrebbe raccomandato al gruppo francese di nominare, nel prossimo cda della banca di Piazza Meda, un numero di consiglieri in linea con il suo status di azionista di minoranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

