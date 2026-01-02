Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ha comunicato che oggi altri quattro pazienti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana saranno trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano. L’organizzazione del rientro degli italiani rimasti coinvolti nell’incidente prosegue, garantendo assistenza e attenzione alle condizioni di salute dei pazienti. Questo intervento evidenzia l’impegno delle autorità italiane nel supportare i cittadini colpiti dall’evento.

“Stiamo organizzando il rientro di altri italiani” coinvolti nell’ incendio di Crans-Montana. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in un punto stampa all’ ospedale Niguarda di Milano. “Oggi – ha proseguito Bertolaso – dovremmo riuscire a trasferire al nostro ospedale altri 4 giovani, il primo dovrebbe arrivare questa mattina, è un ragazzo di 15 anni che arriva da Berna. Abbiamo problemi con il meteo. Se le condizioni meteo ce lo permetteranno nel pomeriggio arriveranno altri 3 giovani. Complessivamente entro stasera al Niguarda dovremmo avere 7 feriti”. Altri 6 ricoverati italiani negli ospedali svizzeri “sono stati identificati” ma al momento non sono trasportabili” ha aggiunto Bertolaso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage Crans-Montana, Bertolaso: "Oggi altri 4 pazienti a Milano"

